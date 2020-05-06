الأوقاف الكويتية تنعي الشيخ الطبلاوي
الكويت - أ ش أ
تقدمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، بخالص العزاء للأمة العربية والإسلامية في وفاة نقيب قراء ومحفظي القرآن في مصر الشيخ محمد محمود الطبلاوي، والذي وافته المنية الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 86 عاما، بعد رحلة عطاء ثرية قضاها في خدمة القرآن الكريم لأكثر من ستين عاما، واصفة وفاته بـ"الخسارة الكبيرة" للعالم الإسلامي.
وقالت الأوقاف الكويتية- في بيان صحفي اليوم الأربعاء- إن الشيخ الطبلاوي كان عالما في التلاوة، وأثرى المكتبة الإذاعية والإسلامية بالعديد من التسجيلات النادرة، ليترك للجميع تراثا نافعا يتوارثه الأجيال حتى قيام الساعة.
ولفتت إلى أن الشيخ الطبلاوي رحمه الله، قد كرم من جهات وهيئات كثيرة داخل وخارج الوطن العربي، ومن معظم ملوك ورؤساء العالم، وآخرها تكريمه من قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح العام الماضي، في ختام حفل جائزة الكويت الدولية السنوية للقرآن الكريم، واعتباره "الشخصية القرآنية" لعام 2019.
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