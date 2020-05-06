إسرائيل تعلن عودة كرة القدم وفتح دور الحضانة

(وكالات):

وافقت وزارة الصحة الإسرائيلية على استئناف دوريات الاحتراف بكرة القدم وفتح دور الحضانة.

وأعلنت عودة دور الحضانة والرعاية النهارية للعمل اعتباراً من يوم الأحد، شريطة ان يصل عدد الاطفال في الفصل إلى 17 طفلًا مع 3-2 ممرضة لكل فصل، بحسب ما نقلته وكالة "معا".

فيما أعلنت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغيف عن موافقة وزارة الصحة على اعادة فتح الدوريات الاحترافية لكرة القدم في نهاية مايو.

ووفقا لما أعلنته ميري ريغف فان الفرق ستستأنف تدريباتها في 10 الجاري وسيتم استئناف الدوري بعد ثلاثة أسابيع من ذلك، وستجري المباريات بدون جمهور.