أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

إسرائيل تعلن عودة كرة القدم وفتح دور الحضانة

09:03 م الأربعاء 06 مايو 2020
إسرائيل تعلن عودة كرة القدم وفتح دور الحضانة

وزارة الصحة الإسرائيلية

(وكالات):

وافقت وزارة الصحة الإسرائيلية على استئناف دوريات الاحتراف بكرة القدم وفتح دور الحضانة.

وأعلنت عودة دور الحضانة والرعاية النهارية للعمل اعتباراً من يوم الأحد، شريطة ان يصل عدد الاطفال في الفصل إلى 17 طفلًا مع 3-2 ممرضة لكل فصل، بحسب ما نقلته وكالة "معا".

فيما أعلنت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغيف عن موافقة وزارة الصحة على اعادة فتح الدوريات الاحترافية لكرة القدم في نهاية مايو.

ووفقا لما أعلنته ميري ريغف فان الفرق ستستأنف تدريباتها في 10 الجاري وسيتم استئناف الدوري بعد ثلاثة أسابيع من ذلك، وستجري المباريات بدون جمهور.

وزارة الصحة الإسرائيلية كرة القدم فتح دور الحضانة ميري ريغيف الدوريات الاحترافية

الخبر التالى:

اليونان: الوضع الوبائي لا يزال مستقرا في البلاد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7201

    عدد المصابين

  • 1730

    عدد المتعافين

  • 452

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3607469

    عدد المصابين

  • 1175722

    عدد المتعافين

  • 252301

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة