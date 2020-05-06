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السودان يؤكد الحرص على التواصل مع المؤسسات الإعلامية

08:07 م الأربعاء 06 مايو 2020
السودان يؤكد الحرص على التواصل مع المؤسسات الإعلامية

مجلس الوزراء السوداني

الخرطوم - أ ش أ

أكدت الآلية الإعلامية المشتركة الخاصة بمصفوفة المرحلة الانتقالية بالسودان (المشكَلة من مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير)، حرصها على تمليك الحقائق والمعلومات وخلق قنوات تواصل مع القنوات التلفزيونية السودانية بغرض تمليك كل المعلومات والتفاصيل المرتبطة بسير وتنفيذ المصفوفة.

وترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان اجتماع الآلية الإعلامية المشتركة الخاصة بمصفوفة المرحلة الانتقالية، بالقصر الجمهوري بالخرطوم اليوم الأربعاء، مع مديري القنوات التلفزيونية السودانية.

وأكد عضو الآلية الإعلامية المشتركة ماهر ابوالجوخ، في تصريح صحفي، أن الاجتماع استمع إلى عرض حول الإجراءات والخطوات المرتبطة بتنفيذ المصفوفة.

وأضاف ماهر أن الاجتماع تناول أداء المؤسسات الإعلامية والقنوات التلفزيونية والمعوقات التي تواجهها، موضحا أن الاجتماع لا يهدف إلى فرض توجهات محددة على القنوات التلفزيونية، ولكنه يأتي في إطار التشاور والتداول حول الآراء وتمليك المعلومات لهذه القنوات لتسهم في طرح المعلومات للرأي العام.

ولفت أبو الجوخ إلى أنه في إطار استكمال جهود الآلية الإعلامية المشتركة لتمليك المعلومات ستعقد الآلية اجتماعا في الأيام القادمة مع مديري الإذاعات العامة والخاصة بالبلاد لذات الهدف.

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السودان المؤسسات الإعلامية القنوات التلفزيونية السودانية

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