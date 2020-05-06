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تونس تسعى لتوفير ثلاثة ملايين كمامة أسبوعيا

07:20 م الأربعاء 06 مايو 2020
تونس تسعى لتوفير ثلاثة ملايين كمامة أسبوعيا

فيروس كورونا

تونس - (د ب أ):

قال وزير التجارة التونسي محمد المسيليني، اليوم الأربعاء، إن مصانع تونس تهدف لتوفير ثلاثة ملايين كمامة أسبوعيا لتلبية حاجيات السوق.

ومع بداية رفع الحجر الصحي تدريجيا منذ أول أمس الاثنين فرضت الحكومة إلزامية ارتداء الكمامات على المواطنين والعمال لتفادي العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ولكن حتى اليوم لم تتوفر الكمامات بالعدد المطلوب، كما لم تشهد الصيدليات أو نقاط البيع إقبالا كبيرا من المواطنين.

وأوضح الوزير اليوم أن خطط الحكومة هي تصنيع 30 مليون كمامة متعددة الاستعمال بسعر يعادل 64 سنتا.

وقال وزير الصحة عبد اللطيف المكي في وقت سابق إن توفير الكميات المطلوبة سيكون بشكل تدريجي، ومن ثم سيتم الانتقال إلى مرحلة التصدير لمساعدة باقي الدول.

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