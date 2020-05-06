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فيضانات كينيا تودي بحياة 194 شخصا وتشرد 100 ألف آخرين

06:11 م الأربعاء 06 مايو 2020
فيضانات كينيا تودي بحياة 194 شخصا وتشرد 100 ألف آخرين

أرشيفية

كيب تاون - (د ب أ):

قالت الحكومة الكينية، اليوم الأربعاء، إن 194 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب الفيضانات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، بينما نزح أكثر من 100 ألف آخرين.

وقال المتحدث باسم الحكومة سيروس أوجونا عبر موقع تويتر إن الأمطار الغزيرة ملأت سد ماسينجا بوسط كينيا وسد تركويل جورج غربي البلاد إلى أقصى سعة، بمعدل لم يسبق تسجيله من قبل.

وأضاف أوجونا أنه تم نصح السكان في المناطق المحيطة بالسدين بإخلاء المكان، بينما أقامت الحكومة 25 مخيما مؤقتا في أنحاء البلاد لإيواء النازحين.

وذكر المتحدث أن الحكومة أرسلت طائرات لمسح المناطق التى غمرتها المياه لتحديد مواقع الأفراد والمجتمعات التى انعزلت بسبب الفيضانات العارمة.

وفي غضون ذلك، تم تزويد المجتمعات المتضررة بمياه الشرب والإمدادات الطبية، حسبما أوضح أوجونا.

ويحل في كينيا حاليا منتصف الموسم المطير الرئيسي ، الذي يستمر من أبريل إلى مايو.

فيضانات كينيا الحكومة الكينية كينيا

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