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سوريا: تسجيل حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد والإجمالي يصل إلى 45

04:28 م الأربعاء 06 مايو 2020
سوريا: تسجيل حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد والإجمالي يصل إلى 45

وزارة الصحة السورية

دمشق- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 45 إصابة.

وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم - بحسب بيان الوزارة، اليوم الأربعاء - والتي أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - 45 حالة شفيت منها 27 و3 حالات وفاة.

وتناشد وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام المتواصل بالتدابير الاحترازية وعدم التهاون فيها، ولاسيما ما يخص تجنب التجمعات.

فيما حذر الرئيس السوري، بشار الأسد، خلال اجتماعه بالمجموعة الحكومية المعنية بمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، من أن الأعداد القليلة للإصابات بكورونا لا تعني الخروج من دائرة الخطر، داعيا المواطنين إلى عدم الاستهتار والاستهانة بهذا الأمر والتقيد بالاجراءات الموضوعة.

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