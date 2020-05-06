اليونان تستأجر طائرات بدون طيار من إسرائيل
غزة- (أ ش أ):
تعاقدت وزارة الدفاع الإسرائيلية مع نظيرتها اليونانية لتأجيرها طائرات بدون طيار من نوع هيرون من انتاج الصناعات الجوية الإسرائيلية.
وجاء في بيان أصدرته وزارة الدفاع الإسرائيلية -حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية اليوم الأربعاء- أن اليونان ستستأجر الطائرات بدون طيار لمدة ثلاث سنوات، مع منحها خيار شراء تلك المنظومة في نهاية تلك الفترة.
ومن شأن الطائرات بدون طيار الإسرائيلية مساعدة اليونان في الحفاظ على حدودها من خلال استخدامها في دوريات المراقبة البحرية، فضلا عن حماية حدودها البحرية والبرية، والحد من التسلل غير القانوني للأشخاص واحباط عمليات تهريب البضائع، إلى جانب دعم مهام البحث والإنقاذ، وإدارة الكوارث الطبيعية.
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