إصابات كورونا في الفلبين تتجاوز 10 آلاف حالة

مانيلا- (د ب ا):

أعلنت الحكومة الفلبينية، الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز 10 آلاف حالة، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه أن 100 مريض سوف ينضمون لتجارب سريرية لعقار افيجان الخاص بعلاج نزلات البرد، لعلاج الأمراض المعدية للغاية.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 320 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليبلغ الإجlالي 10 لاف و4 حالات. كما تم تسجيل 21 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 658 حالة.

وقالت وكيلة وزارة الصحة ماريا روساريو فيرجيري إن الوزارة تعد بروتوكولا لاختيار المرضى الذين سوف تشملهم التجارب السريرية.

وأضافت" حظينا بالضوء الأخضر لإجراء التجارب السريرية خلال الأيام المقبلة"، موضحة " الحكومة اليابانية سوف توفر العقار لـ 100 مريض. لقد حصلنا على موافقة المؤسسات المختلفة في البلاد".

وأوضحت فيرجيري أن المشاركة في التجارب سوف تكون طواعية.

وتشارك الفلبين أيضا في تجارب تضامنية لمنظمة الصحة العالمية لأربع أدوية لعلاج فيروس كورونا وبعض اللقاحات.

وأوضحت فيرجيري أنه وفقا لهذه البيانات، يبدو أن الفلبين تمكنت من إبطاء وتيرة تفشي الفيروس منذ فرض إجراءات الاغلاق على جزيرة لوزون، الأكثر اكتظاظا بالسكان، منذ منتصف مارس الماضي.