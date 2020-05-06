تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا في لبنان
بيروت- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، من بينهم 7 إصابات للبنانيين عائدين من الخارج ، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 750 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.
وأشارت الوزارة – في بيان لها اليوم – إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 213 شخصا، موضحة أن هذا العدد من المتعافين تأكد في ضوء فحص الـ بي سي آر وظهور نتيجتين سلبيتين متتاليتين.
وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1715 فحصا للمقيمين داخل لبنان و 498 فحصا للبنانيين العائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.
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