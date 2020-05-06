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إصابة وزيرة الثقافة الروسية بفيروس كورونا

02:57 م الأربعاء 06 مايو 2020
إصابة وزيرة الثقافة الروسية بفيروس كورونا

وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا

موسكو- (د ب أ):

أكد مكتب وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا، الأربعاء، صحة الأنباء عن تشخيص إصابتها بفيروس كورونا.

وأكدت المتحدثة باسم الوزيرة، آنا أوساتشوفا، في بيان تم توزيعه على وسائل الإعلام، أن نتائج فحص كورونا الذي خضعت له ليوبيموفا جاءت إيجابية، مشيرة إلى أن أعراض الإصابة خفيفة ولا داع إلى نقل الوزيرة إلى مستشفى.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن المتحدثة أن ليوبيموفا تواصل أداء مهامها من منزلها وتشارك في الاجتماعات والمفاوضات بواسطة الفيديو.

وبهذا تصبح ليوبيموفا ثالث عضو في الحكومة الروسية يصاب بالفيروس التاجي.

وفي 30 أبريل، أبلغ رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الرئيس فلاديمير بوتين بتشخيص إصابته بالفيروس، ثم تم اكتشاف إصابة وزير البناء فلاديمير ياكوشيف ونائبه دميتري فولكوف.

أولجا ليوبيموفا وزيرة الثقافة الروسية فيروس كورونا

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