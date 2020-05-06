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لبنان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 750 حالة

01:42 م الأربعاء 06 مايو 2020
لبنان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 750 حالة

أرشيفية

بيروت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، الأربعاء، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى750 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" ،إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 25 حالة وفاة".

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 213 حالة .

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة، والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

فيروس كورونا لبنان وزارة الصحة في لبنان

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