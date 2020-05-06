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قطر تعلن تسجيل 830 إصابة جديدة بكورونا

01:22 م الأربعاء 06 مايو 2020
قطر تعلن تسجيل 830 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأربعاء، تسجيل 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وإجمالا، سجلت قطر نحو 18 ألف إصابة بكورونا.

وذكرت الوزارة، عبر حسابها على موقع تويتر، أن 146 شخصا تعافوا من إصابتهم بالفيروس خلال اليوم الماضي، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 2070 حالة.

وأشارت إلى أن أغلب الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا أصيبوا نتيجة مخالطة أفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا.

وسجلت قطر 12 حالة وفاة بكورونا حتى الآن.

فيروس كورونا قطر الدوحة وزارة الصحة القطرية

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