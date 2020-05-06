الكويت: شفاء 187 حالة مصابة بكورونا

الكويت- (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء، شفاء 187 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2229 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الثلاثاء، شفاء 85 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع اجمالي عدد حالات الشفاء حتى يوم أمس إلى 2032 حالة.