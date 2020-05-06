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إصابات كورونا في إيران تتجاوز المئة ألف

01:01 م الأربعاء 06 مايو 2020
إصابات كورونا في إيران تتجاوز المئة ألف

وزارة الصحة الإيرانية

طهران- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 6418 حالة، بعد تسجيل 78 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 101 ألفا و 650 حالة، بعد تسجيل 1680 حالة إصابة جديدة.
وأضاف أن 2735 من المصابين في حالة حرجة.
كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 81 ألفا و 587 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وزارة الصحة الإيرانية طهران إيران فيروس كورونا

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