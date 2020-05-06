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روسيا تبدأ غدا سحب وحدات الحماية الكيميائية والبيولوجية من إيطاليا

12:54 م الأربعاء 06 مايو 2020
روسيا تبدأ غدا سحب وحدات الحماية الكيميائية والبيولوجية من إيطاليا

سيرجي شويجو

موسكو- (أ ش أ):

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن سحب وحدات الحماية الكيميائية والبيولوجية من إيطاليا سيبدأ غدا الخميس.

وقال شويجو ، خلال اجتماع بالمركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، اليوم الأربعاء: " سنبدأ غدا سحب وحدات الحماية الكيميائية والبيولوجية من إيطاليا" ، وأضاف:" أطلب من مدير هيئة الأركان العامة الروسية تنظيم استقبال رسمي لهذه الوحدات".

يُذكر أن روسيا أرسلت حوالي 15 طائرة شحن عسكري لإيطاليا محملة بالمعدات والمختصين لمساعدتها في مواجهة تفشي وباء " كورونا".

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