روسيا تبدأ غدا سحب وحدات الحماية الكيميائية والبيولوجية من إيطاليا
موسكو- (أ ش أ):
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن سحب وحدات الحماية الكيميائية والبيولوجية من إيطاليا سيبدأ غدا الخميس.
وقال شويجو ، خلال اجتماع بالمركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، اليوم الأربعاء: " سنبدأ غدا سحب وحدات الحماية الكيميائية والبيولوجية من إيطاليا" ، وأضاف:" أطلب من مدير هيئة الأركان العامة الروسية تنظيم استقبال رسمي لهذه الوحدات".
يُذكر أن روسيا أرسلت حوالي 15 طائرة شحن عسكري لإيطاليا محملة بالمعدات والمختصين لمساعدتها في مواجهة تفشي وباء " كورونا".
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