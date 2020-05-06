لليوم الرابع على التوالي..أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

موسكو- (د ب أ):

سجلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار كورونا في روسيا في تقريرها اليومي، لليوم الأربعاء، تسجيل 10559 إصابة جديدة بالوباء خلال اليوم الأخير، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في البلاد إلى 165929 حالة.

وذكر موقع "روسيا اليوم" أن أكثر من نصف الإصابات الجديدة جاء في العاصمة موسكو وحدها.

وأعلنت غرفة العمليات تسجيل 86 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، لتبلغ حصيلة ضحايا الوباء في روسيا 1537 حالة وفاة.

وتماثل 1462 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الماضي، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 21327 شخصا.