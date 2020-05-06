أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

لليوم الرابع على التوالي..أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

11:40 ص الأربعاء 06 مايو 2020
لليوم الرابع على التوالي..أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أرشيفية

موسكو- (د ب أ):
سجلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك لليوم الرابع على التوالي.
وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار كورونا في روسيا في تقريرها اليومي، لليوم الأربعاء، تسجيل 10559 إصابة جديدة بالوباء خلال اليوم الأخير، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في البلاد إلى 165929 حالة.
وذكر موقع "روسيا اليوم" أن أكثر من نصف الإصابات الجديدة جاء في العاصمة موسكو وحدها.
وأعلنت غرفة العمليات تسجيل 86 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، لتبلغ حصيلة ضحايا الوباء في روسيا 1537 حالة وفاة.
وتماثل 1462 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الماضي، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 21327 شخصا.

فيروس كورونا موسكو روسيا

الخبر التالى:

تنظيم الدولة الإسلامية: هل أصبحت موزمبيق أحدث قاعدة أمامية للجماعة المتشددة؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7201

    عدد المصابين

  • 1730

    عدد المتعافين

  • 452

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3607469

    عدد المصابين

  • 1175722

    عدد المتعافين

  • 252301

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان