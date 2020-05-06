الفلبين تختار 100 مريض بكورونا للخضوع لتجارب سريرية

مانيلا- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، الأربعاء، أن ما لايقل عن 100 من المصابين بفيروس كورونا سوف يتم إعطاؤهم عقار افيجان المضاد لنزلات البرد، ومنشأه اليابان، وذلك ضمن تجارب سريرية للعلاج من الفيروس.

وقالت وكيلة وزارة الصحة ماريا روساريو فيرجيري إن الوزارة تعد بروتوكولا لاختيار المرضى الذين سوف تشملهم التجارب السريرية.

وأضافت" حظينا بالضوء الأخضر لإجراء التجارب السريرية خلال الأيام المقبلة"، موضحة: "الحكومة اليابانية سوف توفر العقار لـ 100 مريض. لقد حصلنا على موافقة المؤسسات المختلفة في البلاد".

وأضافت فيرجيري أن المشاركة في التجارب سوف تكون طواعية، وقالت" بما أن هذه تجارب سريرية ، يجب الحصول على موافقة المريض ".

وهناك 9684 حالة إصابة بفيروس كورونا في الفلبين، من بينها 637 حالة وفاة حتى أمس الثلاثاء.

وأوضحت فيرجيري أنه وفقا لهذه البيانات، يبدو أن الفلبين تمكنت من إبطاء وتيرة تفشي الفيروس منذ فرض إجراءات الاغلاق على جزيرة لوزون، الأكثر اكتظاظا بالسكان، منذ منتصف آذار/مارس الماضي.