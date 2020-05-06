أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

جوتيريش: ذوو الاحتياجات الخاصة بين الأكثر تضررًا من "كورونا"

10:27 ص الأربعاء 06 مايو 2020
جوتيريش: ذوو الاحتياجات الخاصة بين الأكثر تضررًا من "كورونا"

أنطونيو جوتيريش

نيويورك- (د ب ا):

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن مليار شخص حول العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة من بين الأكثر تضررًا من فيروس "كورونا" فيما يتعلق بالوفيات.

أضاف في مقطع مصور: "حصة الوفيات بفيروس "كورونا" في دور الرعاية، حيث يتواجد كبار السن من ذوي الاحتياجات الخاصة، تراوحت بين 19% و72%".

وأشار جوتيريش إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يواجهون صعوبة في الحصول على معلومات تتعلق بالصحة العامة، وتطبيق إجراءات النظافة الأساسية والوصول للمنشآت الصحية.

وقال إنه في حال إصابة أي منهم بفيروس "كورونا"، "من المرجح بصورة كبيرة أن يعاني من ظروف صحية صعبة، ربما تؤدي للموت".

وأوضح جوتيريش: "حتى في الظروف العادية، من غير المرجح أن يتمكن ذوو الاحتياجات الخاصة من الحصول على التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل أو المشاركة في المجتمع"، مضيفًا" الوباء عزز من عدم المساواة وأوجد تهديدات جديدة".

انطونيو جوتيريش الأمم المتحدة ذوي الاحتياجات الخاصة فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7201

    عدد المصابين

  • 1730

    عدد المتعافين

  • 452

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3607469

    عدد المصابين

  • 1175722

    عدد المتعافين

  • 252301

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان