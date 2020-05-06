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مقتل وإصابة 16 من طالبان في غارة استباقية شمال شرق أفغانستان

09:50 ص الأربعاء 06 مايو 2020
مقتل وإصابة 16 من طالبان في غارة استباقية شمال شرق أفغانستان

حركه طالبان - ارشيفية

كابول - (أ ش أ):

قُتل ما لا يقل عن 9 من عناصر حركة طالبان وأصيب 7 آخرون خلال غارة للقوات الأفغانية على إقليم بدخشان شمال شرق أفغانستان.

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الأربعاء أن مقاتلي طالبان تجمعوا في منطقة يافتالا بالا في بدخشان وكانوا يخططون لشن هجوم، غير أن فيلق العمليات الخاصة قال في بيان إن القوات الأفغانية شنت غارة استباقية لإحباط خطة الهجوم وقتلت 9 مسلحين على الأقل خلال الغارة.

وأضاف البيان أن قوات الأمن الأفغانية تمكنت أيضا من إصابة 7 مسلحين آخرين وتطهير القرى من أخطار المتفجرات خلال الغارة نفسها.

ولم تعلق طالبان على هذه الغارة حتى الآن.

ويعد بدخشان من بين الأقاليم المضطربة نسبياً في الأجزاء الشمالية الشرقية من البلاد حيث ينشط مقاتلو طالبان والإرهابيون المنتمون إلى مجموعات أخرى وغالباً ما يحاولون شن هجمات ضد الحكومة الأفغانية.

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حركة طالبان أفغانستان القوات الافغانية

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