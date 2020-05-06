إندونيسيا تؤجل إجراء الانتخابات المحلية بسبب فيروس كورونا

جاكرتا - (د ب ا):

أعلنت سكرتارية مجلس الوزراء الإندونيسي اليوم الأربعاء أنه تقرر تأجيل إجراء الانتخابات الإقليمية التي كانت مقررة في سبتمبر المقبل إلى ديسمبر المقبل بسبب فيروس كورونا.

وقالت السكرتارية إن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وقع مرسوما طارئا بشأن التأجيل أمس الأول الاثنين.

وكانت الانتخابات سوف تشهد انتخاب تسعة حكام و 37 عمدة و 224 رئيس منطقة في 23 سبتمبر المقبل.

وتقرر الآن إجراء الانتخابات في التاسع من ديسمبر المقبل.

ويذكر أن إندونيسيا سجلت أكبر زيادة يومية في أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، حيث سجلت 484 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الاصابات 12071 حالة.

ويبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 872 حالة.

وقال وزير النقل بودي كاريا سومادي إن الحكومة قررت تخفيف القيود المفروضة على السفر ابتداء من غد الخميس، حيث سمحت بعمل القطارات والرحلات الجوية والعبارات بشرط الحفاظ على التباعد الاجتماعي.