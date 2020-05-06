ترقب لجلسة البرلمان العراقي اليوم للتصويت على حكومة الكاظمي

بغداد - (د ب أ):

يعقد البرلمان العراقي مساء اليوم الأربعاء جلسة استثنائية للتصويت على البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية لرئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي.

وذكر مقربون من أجواء الحوارات التي يجريها فريق الكاظمي أن الكابينة الوزارية، لغاية ساعة متأخرة من الليلة الماضية، لا تزال غير مستقرة وتشهد تغييرات في أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية.

وأعلنت كتل سياسية موقفها بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة وعدم التصويت للكابينة الوزارية الجديدة بسبب الخلافات على آلية توزيع الحقائب الوزارية وعدم الاستقرار على أسماء بعض المرشحين لشغل المناصب الوزارية.

وستعقد جلسة البرلمان في الساعة التاسعة ليلا في القاعة الكبرى بالبرلمان العراقي في بغداد، والتي تم تهيئتها وفق إجراءات السلامة الوطنية للحد من فيروس كورونا.