الأرجنتين بصدد الحصول على 4 مليارات دولار من مصرف إقليمي لدعم جهودها في مكافحة كورونا
بوينس آيرس - (د ب أ):
ذكرت الحكومة الأرجنتينية أنها بصدد الحصول على دعم مالي بقيمة 4 مليارات دولار من مصرف التنمية الإقليمي (سي إيه إف) على مدار أربعة أعوام لدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا.
وستستخدم تلك الأموال في تشجيع السياسات الاجتماعية وإعادة تنشيط الاقتصاد، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.
ومن المتوقع أن تحصل الأرجنتين على 900 مليون دولار من هذا المبلغ خلال 2020.
وسجلت الأرجنتين 5020 إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 264 وفاة حتى مساء الثلاثاء، حسب موقع وورلد ميتر.
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