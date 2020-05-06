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ارتفاع حالات الإصابة الإجمالية بكورونا في المكسيك إلى 26025 والوفيات 2507

06:12 ص الأربعاء 06 مايو 2020
ارتفاع حالات الإصابة الإجمالية بكورونا في المكسيك إلى 26025 والوفيات 2507

أرشيفية

مكسيكو سيتي - (د ب أ):
ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى 26 ألفا و25 حالة بعد تسجيل 1120 حالة إصابة جديدة.

وذكر خوسيه لويس ألوميا، المسؤول بوزارة الصحة، في مؤتمر صحفي ليل الثلاثاء، أن حالات الوفاة ارتفعت كذلك إلى 2507 بعد تسجيل 236 حالة جديدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات النشطة 6708 حالات ، إلى جانب 16 ألفا و99 حالة مشتبها بها.

المكسيك فيروس كورونا حالات وفاة

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