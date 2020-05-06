حالة وفاة واحدة وإصابتان جديدتان بكورونا في كوريا الجنوبية
سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية حالة وفاة جديدة وحالتي إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن السلطات الصحية صباح اليوم الأربعاء أن حصيلة ضحايا الفيروس ارتفعت إلى 255 وفاة و10806 إصابة.
وأضافت أن 50 شخصا إضافيا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 9333 شخصا.
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