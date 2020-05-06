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الصين تسجل حالتي إصابة إضافيتين بفيروس كورونا ولا وفيات

03:47 ص الأربعاء 06 مايو 2020
الصين تسجل حالتي إصابة إضافيتين بفيروس كورونا ولا وفيات

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
سجلت الصين حالتي إصابة إضافيتين بفيروس كورونا مع عدم تسجيل أي وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية عن السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الأربعاء أن الحالتين لوافدين قدما من الخارج.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين إلى 82883 منذ بدء انتشار الوباء ، بينما ظل عدد الوفيات عند 4633 حالة.

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