الرئيس الأمريكي: فوتشي لن يدلي بشهادته أمام مجلس النواب لأنه مليء بـ"كارهي ترامب"

قال الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إدارته منعت الدكتور أنتوني فوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، من الإدلاء بشهادته في مجلس النواب لأن الغرفة مليئة بـ"كارهي ترامب"، في تناقض مع ادعاء البيت الأبيض بأن المسؤول الصحي الرئيسي مشغول للغاية بحيث لا يظهر في الإحاطات الإعلامية الحاصة بجائحة كورونا، حسبكا ذكرت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وكانت إدارة ترامب صرحت الجمعة الماضية، بأنها منعت فوتشي، من الإدلاء بشهادته يوم الأربعاء الماضي، في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقرطيون.

فيما قال جود دير متحدث باسم البيت الأبيض، إن حضور فوتشي للجلسات سيكون له نتائج عكسية لأنه بواصل عمله في الاستجابة لمكافحة وباء كورونا.

عقب ذلك، سمح البيت الأبيض لفوتشي بالإدلاء بشهادته في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.