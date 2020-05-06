بيلوسي: إدارة ترامب ربما تكون خائفة من شهادات أعضاء خلية الأزمة

قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب "ربما تكون خائفة من الحقيقة" بعد منع البيت الأبيض أعضاء خلية أزمة جائحة كورونا من الإدلاء بشهادتهم أمام مجلس النواب، في جلسة خلال مايو الجاري.

وكان البيت الأبيض، طالب أعضاء فرقة العمل ونوابهم الرئيسيين بعدم قبول دعوات من مجلس النواب للإدلاء بشهادتهم حول أزمة الفيروس التاجي "خلال شهر مايو" حتى يتمكنوا من التركيز على الاستجابة للوباء.