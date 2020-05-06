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السعودية تعلن السماح لجميع الجنسيات السفر إلى بلدانهم

01:19 ص الأربعاء 06 مايو 2020
السعودية تعلن السماح لجميع الجنسيات السفر إلى بلدانهم

أرشيفية

الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الثلاثاء، عن إتاحة التسجيل وبشكل استثنائي لجميع الجنسيات في مبادرة "عودة" التي أطلقتها مؤخرًا، وذلك لمن يرغب من المقيمين حاملي تأشيرة "الخروج والعودة، والنهائي، وتأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها، والتأشيرة السياحية" من السفر جواً لبلدانهم، وذلك عبر تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً.

وأشارت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء الثلاثاء، إلى أن "مغادرة المقيمين المستفيدين، ستكون عبر مطارات الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بعد موافقة الدول السماح باستقبال رعاياهم".

وكانت وزارة الداخلية السعودية اعلنت في الثاني والعشرين من الشهر الماضي عن إطلاق مبادرة "عودة" والتي تمكن من يرغب من المقيمين من حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة، والنهائي) من السفر جواً لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة "أبشر".

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وأنه سيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحاً بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.

وتستضيف السعودية حوالي 10 مليون وافد أجنبي يوجد غالبيتهم في سوق العمل.

وتوقفت حركة وصول وافدين جدد إلى السعودية ومغادرة من انتهت عقود عملهم أو من يرغبون بالمغادرة لأسباب مختلفة، خلال الأسابيع القليلة الماضية مع إغلاق الحدود، وتعليق رحلات الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا.

كما قررت المملكة بأمر من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أن يتم علاج المخالفين لنظام الإقامة والعمل بشكل مجاني في مستشفيات البلاد.

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