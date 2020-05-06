الجيش الليبي يصد هجومًا على قاعدة الوطية ويقتل العشرات
طرابلس - (د ب أ)
ذكرت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي، أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم لميليشيات ما تسمى بحكومة الوفاق، تحت غطاء جوي تركي، الثلاثاء على قاعدة الوطية بجنوب غرب طرابلس، مما أسفر عن سقوط 40 قتيلا وعشرات الجرحى في صفوف قوات الوفاق.
وقالت شعبة الإعلام الحربي، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "الجيش الليبي كبّد قوات الوفاق أكثر من 40 قتيلاً وعشراتٍ من الجرحى وأسر عددٍ من أفرادهم"، حسبما نقلت بوابة أفريقيا الإخبارية.
كما أفادت بأن اشتباكات عنيفة وقصفا متبادلا بالمدفعية الثقيلة اندلع بين الجيش الليبي، وقوات الوفاق بمحوري صلاح الدين ومشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلـس.
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