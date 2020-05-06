جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق في غزة

وكالات

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، مناطق في قطاع غزة، زاعما أنه ردا على إطلاق صاروخي من القطاع، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من اليوم، عن إطلاق صاروخ من قبل فصائل مسلحة في قطاع غزة على إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "قبل وقت قليل تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. نتيجة لذلك تم تفعيل إنذارات في تطبيق الجبهة الداخلية فقط في مناطق مفتوحة".

وقال ناشطون إسرائيليون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن صاروخا سقط في منطقة مفتوحة بين بئيري وشوكدا، دون ذكر ما إذا تم إطلاق صواريخ اعتراضية.

وأشارت صحيفة "يديعوت احرونوت" إلى أن الجيش يجري فحصا في الوقت الحالي للوقوف على حقيقة إطلاق الصاروخ وتفاصيله.