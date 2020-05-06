واشنطن ولندن تحذران من قرصنة إلكترونية لبيانات خاصة بكورونا

وكالات

حذرت بريطانيا والولايات المتحدة، من متسللين إلكترونيين مدعومين من حكومات يهاجمون مؤسسات الرعاية الصحية والبحثية لسرقة معلومات قيمة عن جهود احتواء تفشي فيروس كورونا، حسبما ذكرت رويترز.

وقال المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية بالولايات المتحدة، في بيان مشترك، إن المتسللين استهدفوا شركات أدوية ومنظمات بحثية وحكومات محلية.

ولم يذكر المركز والوكالة الدول المسؤولة عن هذه الهجمات.

وأفاد المركز البريطاني والوكالة الأمريكية بأن مجموعات التسلل الإلكتروني الحكومية "تستهدف بشكل متكرر المنظمات من أجل جمع معلومات شخصية ضخمة وأخرى تتعلق بالملكية الفكرية ومعلومات مخابراتية وفقا لأولوياتها الوطنية".

وأضافا "فعلى سبيل المثال ربما تسعى الأطراف المستللة للحصول على معلومات استخباراتية عن سياسة الرعاية الصحية الوطنية والدولية أو حيازة بيانات حساسة بخصوص الأبحاث المتعلقة بكوفيد-19".

وكانت "رويترز" قد ذكرت في الأسابيع القليلة الماضية أن متسللين مرتبطين بفيتنام استهدفوا الحكومة الصينية فيما يتعلق بتعاملها مع تفشي فيروس كورونا وأن مجموعات متعددة، بعضها على صلة بإيران، حاولت اختراق منظمة الصحة العالمية.