رغم تفشي كورونا.. ترامب يقوم بجولة في أريزونا ويتفقد مصنعا للكماكات

وكالات

شرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رحلة نادرة خارج واشنطن، اليوم الثلاثاء ليتفقد مصنعا لإنتاج الكمامات في ولاية أريزونا التي يأمل أن يفوز بأصواتها في الانتخابات المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

ولا يغادر ترامب البيت الأبيض منذ أسابيع، واستلزم انتقاله لولاية أخرى استخدام طائرة الرئاسة برفقة عددًا الموظفين وضباط المخابرات والصحفيين والعسكريين في وقت يتجنب فيه الأمريكيون السفر والتنقل في مسعى لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وهبطت طائرة ترامب في فينيكس حيث سيتفقد خط إنتاج مجمع هاني ويل إنترناشونال للكمامات ويرأس نقاشا حول دعم الأمريكيين الأصليين.

وتشجع الحكومة الاتحادية الأمريكيين على وضع الكمامات لتجنب انتشار العدوى حتى وإن لم يعانوا من أي عرض من أعراض مرض كوفيد-19 الناجم عن المرض.

ويحجم ترامب نفسه حتى الآن عن استخدام الكمامة، وأثار نائبه مايك بنس انتقادات لعدم وضعه كمامة خلال زيارة قام بها في الآونة الأخيرة لمستشفى مايو كلينيك الشهير في مينيسوتا.

وفاز ترامب بأصوات ولاية أريزونا في انتخابات 2016 أمام المرشحة الديمقراطية ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، لكن استطلاعات الرأي تظهر أنه يحل الآن خلف المرشح الديمقراطي المفترض في انتخابات2020 ، نائب الرئيس السابق جو بايدن، في تلك الولاية الجنوبية الغربية.