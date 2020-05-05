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بيرو: حالات الإصابة بكوفيد-19 تتجاوز 50 الفا

11:29 م الثلاثاء 05 مايو 2020
بيرو: حالات الإصابة بكوفيد-19 تتجاوز 50 الفا

فيروس كورونا

ليما - (د ب أ):

أعلن الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سجلت أكثر من 50 ألف حالة إصابة بكوفيد- 19 وهو ثاني أعلى رقم في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل.

وقال الرئيس إن الرقم قفز من 47 الفا و 372 حالة إلى 51 ألفا و189 اليوم الثلاثاء.

ومن بين هذا الرقم يوجد 5 آلاف و509 أشخاص في المستشفى، منهم 709 في العناية المركزة. وتوفي أكثر من 1400 شخص.

وأضاف فيزكارا إن بعض المناطق تفتقر إلى أسرة لمرضى العناية المركزة، مضيفا أنه توجد خطط لزيادة عددهم وجلب المزيد من أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت وزير المالية أنتونييتا ألفا، إن بيرو تخضع للحجر الصحي حتى 10 مايو، وإن الاقتصاد يعمل بنسبة 44 بالمئة فقط من قدرته.

كوفيد-19 مارتن فيزكارا فيروس كورونا بيرو

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