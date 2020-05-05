البيت الأبيض يبحث حل الفريق المسؤول عن التعامل مع كورونا

واشنطن - (د ب أ):

صرح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، للصحفين بأن البيت الأبيض يبحث حل فريق المهام الرئاسي المسؤول عن التعامل مع فيروس كورونا.

وقال بنس في موجز حول فريق المهام عقد اليوم الثلاثاء "نجري محادثات بشأن ذلك"،مؤكدا بذلك تقريرا سابقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وأضاف إن البيت الأبيض يعتزم نقل مهمة تعامل الحكومة مع التفشي الحالي لفيروس كورونا إلى الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ،وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

وقال بنس إن فريق المهام حقق أهدافه، حيث كان التفشي في الولايات المتحدة - الأكبر في العالم - مرتفعا. وسجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 1.2 مليون حالة اصابة بكوفيد-19 وأكثر من 69 ألف حالة وفاة بسبب المرض ، لكن الولايات بدأت في محاولة إعادة فتح الأعمال والتخلي عن اللوائح التنظيمية بشأن التباعد الاجتماعي مع تباطؤ زيادة التفشي.

وقال "نحن واثقون جداً من قدرتنا على القيام بالمهام من خلال الموارد المتاحة الآن في المستشفيات.