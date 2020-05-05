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اليمن يسجل 9 حالات جديدة بفيروس كورونا

10:08 م الثلاثاء 05 مايو 2020
اليمن يسجل 9 حالات جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

عدن - أ ش أ

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن عن تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا بينها وفاة في محافظتي حضرموت وعدن اليمنيتين.

وذكرت اللجنة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أنه جرى تسجيل 9 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة، منها حالة في محافظة حضرموت و9 حالات في العاصمة المؤقتة عدن بينها وفاة، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة منذ العاشر من أبريل إلى 21 حالة بينها 3 وفيات.

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فيروس كورونا اليمن اللجنة العليا للطوارئ

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