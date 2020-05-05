أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

مقتل وإصابة ٤ أشخاص في حادث طعن بويلز في المملكة المتحدة

09:47 م الثلاثاء 05 مايو 2020
مقتل وإصابة ٤ أشخاص في حادث طعن بويلز في المملكة المتحدة

الشرطة البريطانية

وكالات

قتل شخصًا وأصيب ثلاثة آخرون في حادثة طعن نفذته امرأة في قرية بن واي جريج جنوب ويلز في المملكة المتحدة، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وبحسب روسيا اليوم، فإن موقع "ويلز أونلاين" قال إن المرأة طعنت الرجل عدة مرات حتى فارق الحياة اليوم الثلاثاء، كما هاجمت 3 آخرين في محل تجاري بالقرية المذكورة.

ونقل الموقع عن شهود عيان قولهم إن الحادث مروع وأنهم يشعرون بالصدمة. ووصف رافي راج، 35 عاما، وهو مدير مكتب بريد قرية بن واي غريغ المشهد وقال إنه شاهد أشخاصا يركضون من المحل، وبعضهم كان ينزف. وأضاف: "رأيت أحد الرجال ينزف من عنقه".

من جانبها فرضت الشرطة طوقا أمنيا في مكان الحادث، وقامت باعتقال المرأة للتحقيق معها، من دون أن تتضح لحد الآن أية تفاصيل أخرى عن دوافع عملية الطعن.

الشرطة البريطانية حادث طعن ويلز المملكة المتحدة

الخبر التالى:

إصابات فيروس كورونا في تركيا تتجاوز الـ129 ألف حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7201

    عدد المصابين

  • 1730

    عدد المتعافين

  • 452

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3607469

    عدد المصابين

  • 1175722

    عدد المتعافين

  • 252301

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان