مقتل وإصابة ٤ أشخاص في حادث طعن بويلز في المملكة المتحدة

وكالات

قتل شخصًا وأصيب ثلاثة آخرون في حادثة طعن نفذته امرأة في قرية بن واي جريج جنوب ويلز في المملكة المتحدة، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وبحسب روسيا اليوم، فإن موقع "ويلز أونلاين" قال إن المرأة طعنت الرجل عدة مرات حتى فارق الحياة اليوم الثلاثاء، كما هاجمت 3 آخرين في محل تجاري بالقرية المذكورة.

ونقل الموقع عن شهود عيان قولهم إن الحادث مروع وأنهم يشعرون بالصدمة. ووصف رافي راج، 35 عاما، وهو مدير مكتب بريد قرية بن واي غريغ المشهد وقال إنه شاهد أشخاصا يركضون من المحل، وبعضهم كان ينزف. وأضاف: "رأيت أحد الرجال ينزف من عنقه".

من جانبها فرضت الشرطة طوقا أمنيا في مكان الحادث، وقامت باعتقال المرأة للتحقيق معها، من دون أن تتضح لحد الآن أية تفاصيل أخرى عن دوافع عملية الطعن.