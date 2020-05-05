الصحة الأمريكية: تطوير لقاح لكورونا في نهاية ٢٠٢٠ ممكن لكنه غير أكيد

وكالات

قال أليكس أزار، وزير الصحة والخدمات الإنسانية فى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء ، إن تطوير لقاح فيروس كورونا بحلول شهر ديسمبر أمر ممكن ولكنه غير أكيد، حسبما ذكرت العربية.

وتخطت حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة حاجز 71 ألفا وفاة، مساء اليوم، وفقا لجامعة جون هوبكنز الأمريكية.

وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء الثلاثاء، 1225063 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 71225 وفاة، ما يمثل 5.8% من حصيلة الحالات، و192177 شفاء، أي 15.7% من العدد الإجمالي للمصابين.

وبلغ معدل ارتفاع الإصابات اليوم، حتى الوقت الحالي، 12228 حالة، فيما ازداد عدد الوفيات بواقع 1304.

وتأتي من نصيب الولايات المتحدة 33.1% من العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، و27.85 من حصيلة ضحايا المرض.