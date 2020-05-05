بريطانيا تسجل أعلى عدد وفيات بكورونا في أوروبا

لندن - (د ب أ):

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 29 الفا و 427 حالة، ما يعني أنها تجاوزت إيطاليا في عدد الوفيات في أوروبا.

ويشمل العدد الاجمالي للوفيات فقط تلك التي أعلنت عنها وزارة الصحة بعد إجراء اختبارات في المستشفيات ودور الرعاية، حيث يقدر الكثير من الخبراء أن 40 الف شخص على الأقل توفوا بسبب الإصابة بالفيروس.

وأشار تقرير رسمي صدر أمس الاثنين في إيطاليا، والذي سجل 29 الفا و 315 حالة وفاة، إلى أنه يمكن أن تسجل ايطاليا نفس العدد الاجمالي لبريطانيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب للصحفيين إن حصيلة الوفيات في بريطانيا بسبب هذا الوباء "مأساة كبيرة، أن يحدث شيء في هذا البلد بهذا الحجم،و بهذه الطريقة، أمر لم نره من قبل".

وأضاف راب "من حيث المقارنة [مع إيطاليا] ... لا أعتقد أننا سنحصل على حكم حقيقي بشأن مدى نجاح أداء الدول حتى زوال الوباء ، ولا سيما حتى نحصل على بيانات دولية شاملة حول جميع أسباب الوفيات "،مشيرا في هذا الصدد إلى أساليب الاحصاء المختلفة وأنظمة جمع البيانات وعوامل أخرى.

وقال راب "[حصيلة الوفيات] مهمة ... لكن لا أعتقد أنه يمكنكم إجراء المقارنات الدولية بشكل يعتمد عليه ".

وقالت أنجيلا ماكلين، نائبة كبير المستشارين العلميين للحكومة، إن معدل الوفيات حسب العمر سيكون أفضل إجراء للمقارنة دوليا.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 693 حالة وفاة أخرى اليوم الثلاثاء، في حين ارتفع عدد الوفيات في ايطاليا بمقدار 236، وفقًا لأحدث نشرة أصدرتها وكالة الحماية المدنية.

وأشارت أندريا عمون، مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، يوم الاثنين إلى أن بريطانيا كانت واحدة من أربع دول أوروبية لم تشهد "أي تغيرات جوهرية خلال الـ 14 يومًا الماضية" في عدد الإصابات بالفيروس.

واتهم العديد من خبراء الصحة الحكومة البريطانية ببطئ التعامل مع الأزمة، وانتقدوا عدد الفحوصات المنخفض في البلاد وسوء توفير أسرة العناية المركزة، وأجهزة تنفس صناعي، ومعدات الحماية.