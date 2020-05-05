فرنسا تسجل أكبر عدد من الوفيات بكورونا في آخر ستة أيام
باريس - أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 330 وفاة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، ما يمثل أعلى معدل وفيات يومية في آخر 6 أيام، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 25531 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية - إن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة انخفض إلى 3430، مقارنة مع 3696 حالة سجلت أمس الإثنين.
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