فرنسا تسجل أكبر عدد من الوفيات بكورونا في آخر ستة أيام

باريس - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 330 وفاة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، ما يمثل أعلى معدل وفيات يومية في آخر 6 أيام، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 25531 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية - إن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة انخفض إلى 3430، مقارنة مع 3696 حالة سجلت أمس الإثنين.