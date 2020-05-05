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لليوم الثامن على التوالي.. الأردن يسجل صفر إصابات

08:42 م الثلاثاء 05 مايو 2020
لليوم الثامن على التوالي.. الأردن يسجل صفر إصابات

فيروس كورونا

وكالات

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، أنه ولليوم الثامن على التوالي لم تسجل إي إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل حدود الدولة، فيما تم تسجيل 6 حالات لقادمين من الخارج، ليصبح إجمالي الحالات التي تم تسجيلها في البلاد 471 حالة.

وأكدت وزراة الصحة في إيجاز صحفي، نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" تسجيل 5 حالات شفاء ومغادرتها المستشفى، ليبلغ عدد الحالات النشطة التي لا زالت تتلقى العلاج في المستشفيات 59 حالة.

وأعلنت السلطات الأردنية عن استمرار حظر التجول الجزئي المسائي والحظر الشامل نهاية الأسبوع في الفترة المقبلة.

وأكد الإيجاز الصحفي أن الأردن خالف التوقعات العالمية واستطاع تسطيح منحنى كورونا بالكامل مبكراً، وهو الآن في فترة انحسار المرض، مشيرا إلى أن الحكومة تأخذ تحذير منظمة الصحة العالمية لموجة ثانية لكورونا على محمل الجد.

فيروس كورونا الأردن حظر التجول منظمة الصحة العالمية

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