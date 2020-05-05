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الأممم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن العنف بسجون الأمريكتين بسبب كورونا

08:17 م الثلاثاء 05 مايو 2020
الأممم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن العنف بسجون الأمريكتين بسبب كورونا

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

بوجوتا - (د ب أ)

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن قلقه بشأن أوضاع السجون في منطقة الأمريكتين، التي ذكر أنها تسهل الانتشار السريع لكوفيد- 19 والاحتجاجات المميتة .

وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل في بيان: "أصيب آلاف السجناء ومسؤولو السجون بالفعل بالعدوى عبر أمريكا الشمالية والجنوبية"، حيث أثار الخوف من العدوى ونقص الخدمات الأساسية احتجاجات وأعمال شغب.

وأضاف: "إن المشاكل الهيكلية الموجودة مسبقا، مثل الاكتظاظ المزمن والظروف غير الصحية، بالإضافة إلى عدم توفر الرعاية الصحية المناسبة، أتاحت الانتشار السريع لكوفيد- 19 في العديد من المنشآت".

وأشار كولفيل إلى حالات العصيان أو أعمال الشغب في سجن لوس يانوس في فنزويلا، الذي شهد مقتل 47 سجينا، وأيضا سجن ميجيل كاسترو كاسترو في بيرو الذي شهد مقتل 9 ضحايا، وسجن لا موديلو في كولومبيا الذي شهد مقتل 23 شخصا.

وقال البيان "إن حجم الحوادث وخطورتها... يبدو أنه يشير إلى أن الدول لم تتخذ الإجراءات المناسبة لمنع العنف في مرافق الاحتجاز في بعض الحالات، وأن موظفي الدولة ربما يكونوا قد ارتكبوا انتهاكات لضوابط استخدام القوة".

وأعرب مكتب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه كذلك عن القلق إزاء "كيفية احتجاز بعض الدول للأشخاص بشكل روتيني بسبب مزاعم انتهاكهم للحجر الصحي الإلزامي".

الأمم المتحدة حقوق الإنسان فيروس كورونا سجون الأمريكتين سجن لوس يانوس

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