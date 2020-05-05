كوريا تخفض عدد المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى كورونا

كوريا الجنوبية - (أ ش أ)

تخطط الحكومة الكورية الجنوبية، لتخفيض عدد المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسط التباطؤ في زيادة أعداد المصابين بالفيروس، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة بكورونا 3 إصابات خلال يوم أمس، وهو أدنى مستوى له منذ 77 يوما.

وقال كيم كانغ-ليب نائب وزير الصحة، في مؤتمر صحفي دوري اليوم الثلاثاء نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن عدد أسِرَّة المستشفيات المخصصة لمرضى كورونا يبلغ 5,533 سريرًا، منها 4,649 سريرًا شاغرًا حاليًّا، مشيرا إلى أن العدد سيخفض إلى 3,800 سرير، وستكون 2,924 سريرا منها متاحة للمرضى على الفور.

وأضاف "ومع ذلك، فإن الأسرَّة التي سيتم تحويلها للمرضى الذين يعانون من أمراض غير معدية، سيتم تخصيصها لمرضى كورونا مرة أخرى على الفور إذا لزم الأمر".

وذكرت "يونهاب" أن جميع الإصابات الجديدة كانت واردة من الخارج ولا يوجد حالة لانتقال العدوى داخليا.

وقالت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي حصيلة الإصابات بلغ 10804 حالة، وبذلك سجل عدد المصابين الجدد أقل من 20 حالة لليوم الـ18 على التوالي بعد أن سجل العدد 18 حالة في يوم 18 أبريل الماضي.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة الثلاث، تم اكتشاف حالتين من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار. وتم تأكيد الحالة الواحدة المتبقية لشخص كان قيد العزل الصحي في مدينة إنتشون بعد وصوله إلى الوطن قادما من الخارج.

ولم تسجل البلاد أي حالة لانتقال العدوى داخليًّا لليوم الثاني على التوالي.