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ميركل: مكافحة جائحة كورونا سارت بشكل ممتاز في الأيام الماضية

06:32 م الثلاثاء 05 مايو 2020
ميركل: مكافحة جائحة كورونا سارت بشكل ممتاز في الأيام الماضية

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ)

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن اعتقادها بأن مكافحة جائحة كورونا سارت بشكل ممتاز خلال الأيام الماضية، ما يتيح إمكانية الحديث عن مزيد من التخفيفات.

جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مشاركين حضروا مع ميركل جلسة للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي اليوم الثلاثاء.

وأضافت ميركل أن الجدل حول الفتح اكتسب المزيد من الزخم الكبير.

وأوضحت ميركل، وفقا لهذه المصادر، أنه إذا حدثت عدوى في منطقة ما فيجب اتخاذ تدابير محلية في هذه المنطقة حتى لا تتأثر كل أنحاء البلاد، مشيرة إلى أهمية هذا الموضوع على خلفية قرب إجراء تخفيفات بالنسبة للفنادق والمطاعم، لأن ذلك سيصاحبه معاودة الرحلات داخل ألمانيا وتزايد خطر الإصابة بعدوى جديدة.

كما شددت ميركل على أهمية تتبع المخالطات وتوفير عدد كاف من أَسِرِّة العناية المركزة، وأبدت تفهمها لحالة عدم الصبر فيما يتعلق بالتخفيفات، ولاسيما فيما يتعلق بفتح المدارس والمطاعم والفنادق.

واشارت ميركل إلى أن الموقف لا يزال هشا.

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