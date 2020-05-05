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الفلبين تسجل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:22 م الثلاثاء 05 مايو 2020
الفلبين تسجل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في الفلبين

الفلبين - (أ ش أ)

أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الثلاثاء، ظهور 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى الآن 9684.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية - في تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار) - أن 86% من الإصابات الجديدة بالفيروس ظهرت في مدينة مترو مانيلا التي تعد بؤرة تفشي الفيروس.

وشهدت الفلبين ارتفاعًا في عدد المتعافين من المرض إذ تماثل 93 شخصًا للشفاء ليصل عدد المتعافين إلى 1408، بينما توفي 14 شخصًا لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 637.

من جهتها، قالت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روساريو فيرجير، إن 43 مقاطعة في الفلبين لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين.

وتسعى وزارة الصحة إلى إجراء 30 ألف اختبار يوميًا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بحلول 31 مايو الحالي.

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