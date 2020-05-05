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الجزائر: ارتفاع إصابات كورونا إلى 4838 حالة والوفيات إلى 470

06:19 م الثلاثاء 05 مايو 2020
الجزائر: ارتفاع إصابات كورونا إلى 4838 حالة والوفيات إلى 470

فيروس كورونا

الجزائر - (أ ش أ)

أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 4838 حالة إصابة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 470 حالة وفاة.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إنه تم تسجيل 190 حالة إصابة جديدة، و5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 2067 حالة.

يُذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة يكون الحظر فيها من 5 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة التي تم إقرار حظر التجوال فيها من 2 ظهرا حتى 7 صباحا.

وقرر الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري عبد العزيز جراد تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 14 مايو الجاري.

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