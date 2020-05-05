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وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز حاجز ٣٢ ألفا

05:58 م الثلاثاء 05 مايو 2020
وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز حاجز ٣٢ ألفا

فيروس كورونا

وكالات

أصبحت المملكة المتحدة البلد الأوروبي الأول، الذي تسجل فيه أعلى نسبة ضحايا وباء كورونا في أوروبا، إذ أكدت السلطات تجاوز عدد الوفيات في هذا البلد 30 ألف حالة، حسبما ذكرت "يورونيوز".

وأشارت الأرقام الأسبوعية من مختلف وكالات الإحصاء الإقليمية في البلاد الى 32 ألفا و313 وفاة بكوفيد-19 بحسب شهادات الوفاة، في حصيلة تتجاوز تلك التي سجلت في إيطاليا.

وكانت آخر حصيلة لوزارة الصحة الإثنين والتي لا تشمل سوى الوفيات في المستشفيات ودور المسنين بلغت 28 ألفا و734 وفاة.

ويرجح أن تكون التقديرات في كلا البلدين دون الاحصائيات الفعلية، لأنها تشمل الاشخاص الذين اكتشفت حالتهم بالإيجابية إثر خضوعهم للاختبار، الذي لم يطبق على نطاق واسع في إيطاليا وفي دور الرعاية البريطانية، حتى وقت قريب.

فيروس كورونا بريطانيا كوفيد19

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