ترامب: قريبًا سنحدد أصل فيروس كورونا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن إدارته ستحدد قريبًا أصل فيروس كورونا، مضيفًا أنه كان على الصين إبلاغنا بتفاصيل كورونا منذ البداية، حسبما ذكرت "العربية".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أكد ترامب أنه اطلع على الدليل الذي يثبت أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر في ووهان بالصين.

تأتي تلك التصريحات استكمالًا لما بدأه ترامب وإدارته من توجيه عاصفة من اللوم والاتهام ضد الصين، وتحميلها المسؤولية عن انتشار كورونا في العالم.

وقال الرئيس الأمريكي، إنه يدرس فرض رسوم على الصين على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف ترامب، أنه اطلع على الدليل الذي يثبت أن مصدر فيروس كورونا هو مختبر ووهان للفيروسات في الصين.

وقال إن الصين إما فشلت في احتواء وباء كورونا المستجد، أو تركته ينتشر بشكل متعمد.