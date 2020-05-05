نيويورك: 1700 وفاة بكورونا في دور رعاية المسنين لم يُبلغ عنها سابقًا
الولايات المتحدة - (أ ش أ)
أعلنت السلطات في ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الإبلاغ عن تسجيل أكثر من 1700 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في دور رعاية المسنين لم يُبلغ عنها سابقًا.
ذكر ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل، دون المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت، مساء أمس الاثنين، وفاة 1015 شخصًا بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة وفيات يومية تُسجل في هذا البلد منذ شهر.
وينتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تم تسجيل أكثر من 3 ملايين و600 ألف إصابة، وتخطت الوفيات حاجز الـ250 ألف حالة.
وقد صنَّفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي مرض فيروس كورونا "جائحةً" أو "وباءً عالميًا"، مؤكدةً أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معبّرةً عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
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