اكتشاف 14 متطرفًا بالجيش الألماني بينهم 4 إسلاميين في 2019

برلين 5 ايار/مايو (د ب أ)

اكتشف جهاز الاستخبارات العسكرية الألماني (إم ايه دي) في العام الماضي، وجود 14 متطرفا في الجيش الألماني بينهم أربعة إسلاميين واثنين من حركة "مواطنو الرايخ" بالإضافة إلى ثمانية متطرفين يمينيين.

يذكر أن أنصار حركة "مواطنو الرايخ" لا يعترفون بوجود جمهورية ألمانيا الاتحادية.

جاء ذلك وفقا لأول تقرير سنوي عام قدمه الجهاز اليوم الثلاثاء إلى نواب في البرلمان الألماني وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه.

وكان جهاز (إم ايه دي) قد اكتشف في العام 2018 سبعة متطرفين، وهم أربعة يمينيين متطرفين وثلاثة إسلاميين.

وكتب كريستوف جرام، رئيس الجهاز في مقدمة التقرير:" عام 2019 لم يكن عاما جيدا بالنسبة للعاملين في جهاز حماية الدستور. نحن نعيش في ديمقراطية مستقرة لكننا ندرك أيضا أن التهديدات تزايدت بالنسبة للقيم الأساسية لمجتمعنا المفتوح".

وأضاف جرام :" التطلعات اليمينية المتطرفة تهدد على نحو خاص نظامنا الأساسي الديمقراطي الحر، والجيش لا يقف خارج المجتمع بل إنه معني بهذا التطور بوصفه جزءا من المجتمع".

وكان جزء من الأعداد الواردة في التقرير، قد سبق ذكرها من قبل هيئة تنسيق تابعة لوزارة الدفاع.