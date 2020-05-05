فلسطين: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل والقدس

فلسطين - (أ ش أ)

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، 4 منها لمخالطي مصاب في بلدة السموع بمحافظة الخليل، وإصابتان في منطقة الطور داخل مدينة القدس المحتلة.

وأضافت الكيلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن من بين المصابين 3 أطفال أصغرهم بعمر عامين، لافتة إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 538، موضحة أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، حيث لا توجد أي حالة داخل العناية المركزة.

وتابعت أن عدد الحالات الجديدة في الحجر الصحي المنزلي الذي تشرف عليه وزارة الصحة بلغ 666 حالة، وأن عدد الموجودين حاليا في الحجر 15286 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أنهت الحجر 39903، معلنه تسجيل 25 حالة تعاف جديدة لمصابين في بيت لحم ورام الله والخليل وضواحي القدس، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 168 حالة.